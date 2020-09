Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan nella Londra ottocentesca (Di giovedì 3 settembre 2020) Ammonite: ispirato alla storia vera di una paleontologa dell’800, il film con Kate Winslet e Saoirse Ronan racconta la storia d’amore tra due donne nella conservatrice Londra vittoriana Ammonite: è questo il titolo della pellicola che vede la presenza di due delle più acclamate attrici di Hollywood, Kate Winslet e Saoirse Ronan, insieme per la prima volta sul grande schermo. Scritto e diretto da Francis Lee, già regista dell’acclamato La terra di Dio – God’s Own Country; il film è liberamente ispirato alla vita di Mary Anning ( Kate Winslet), la pioniera della paleontologia, e alla sua ... Leggi su zon

darksaoirse : Saoirse come minimo devi limonare così Kate in ammonite ? - kingluvss : RT @writemyway_out: Ho visto il trailer di Ammonite, con Saoirse Ronan e Kate Winslet insieme. Ho già l'hype a mille. - fareshihogws : welcome to my ted talk dove parlerò solo di Saoirse Ronan e Kate Winslet in Ammonite - cinefilosit : Kate Winslet e Saoirse Ronan amanti nel trailer di Ammonite #ILoveCInefilos - infoitcultura : Ammonite: il trailer del film storico con Kate Winslet e Saoirse Ronan -

Ultime Notizie dalla rete : Ammonite Kate «Ammonite»: l amore tra Kate Winslet e Saoirse Ronan Vanity Fair Italia I migliori articoli di oggi

Venezia 77 e il cinema in streaming. Niente tristezza, per piacere. Che l'edizione 2020 della Mostra del Cinema di Venezia avrebbe avuto e avrà qualche - e forse più di qualche - scossone post (e dura ...

Kate Winselt e Saoirse Ronan innamoratissime al cinema

Il countdown tra gli appassionati è appena cominciato, anche perché – Ammonite – opera seconda di Francis Lee dopo il grande successo ottenuto con God’s Own Country/La Terra di Dio, in cui raccontava ...

Venezia 77 e il cinema in streaming. Niente tristezza, per piacere. Che l'edizione 2020 della Mostra del Cinema di Venezia avrebbe avuto e avrà qualche - e forse più di qualche - scossone post (e dura ...Il countdown tra gli appassionati è appena cominciato, anche perché – Ammonite – opera seconda di Francis Lee dopo il grande successo ottenuto con God’s Own Country/La Terra di Dio, in cui raccontava ...