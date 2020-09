Ad Arzachena i positivi salgono a 123, le conseguenze per l'economia locale (Di giovedì 3 settembre 2020) , Visited 256 times, 256 visits today, Notizie Simili: Agci Gallura: "Uscire dall'emergenza con un nuovo… Allarme contagi, il sindaco prova a rassicurare:… Gli sportivi olbiesi, gli "... Leggi su galluraoggi

Qualcuno continua a definirla “maledizione Costa Smeralda”. Ma i dati che emergono lentamente dai report sanitari ribaltano il punto di vista. Il virus, nel paradiso glamour della Sardegna, è arrivato ...

Arzachena, da uno a 123 positivi. L’ira del sindaco: “Chi non ha rispettato le regole deve pagare”

Da uno, durante il lockdown, a 123 positivi al Coronavirus. A fornire i numeri del contagio ad Arzachena è il sindaco Roberto Ragnedda, dopo aver ricevuto i nuovi dati dall’Ats: “Durante il periodo de ...

