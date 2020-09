Verso l’uscita Redmi Note 10: Xiaomi è pronta all’annuncio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna sotto i riflettori lo Xiaomi Redmi Note 10, nuovo smartphone top di gamma della società cinese. Da mesi sul web si vociferava che il successore del Redmi Note 9 – annunciato come ricorderete a fine aprile – fosse in cantiere nelle laboriose fucine della compagnia, ed ora è sempre la rete a regalare altre conferme in tal senso. Come si legge sulle pagine del portale Gizmochina, il noto leaker conosciuto con il nome Digital Chat Station dagli appassionati di settore mobile ha infatti confermato su Weibo di aver individuato il dispositivo nel database di un ente cinese. Nello specifico, si tratta del modello indicato con il numero M2007J22C, che secondo la stessa fonte farebbe riferimento proprio al Redmi Note 10 di ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : Tracklist del cd di cover 'Accetto Miracoli-L'esperienza degli altri' di #TizianoFerro in uscita il 6/11 1 Perdere… - annalisa_mele : RT @IlContiAndrea: Tracklist del cd di cover 'Accetto Miracoli-L'esperienza degli altri' di #TizianoFerro in uscita il 6/11 1 Perdere l'am… - StefaniaStefyss : RT @SimoneAvsim: #Suarez alla #Juventus sarebbe (sarà) un colpo da 9. Calciatore ancora forte a cifre abbordabili. Sostituisce #Higuain, in… - SimoneAvsim : #Suarez alla #Juventus sarebbe (sarà) un colpo da 9. Calciatore ancora forte a cifre abbordabili. Sostituisce… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Tracklist del cd di cover 'Accetto Miracoli-L'esperienza degli altri' di #TizianoFerro in uscita il 6/11 1 Perdere l'am… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso l’uscita L’altolà di Franceschini: “Non ci sono altri governi”. Ma Renzi: il Conte 2 è finito Rep