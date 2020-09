Tunisia, il Parlamento da il via libera al Governo Mechichi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Via libera al Governo Mechichi. Il Parlamento della Tunisia ha dato la fiducia al nuovo esecutivo con 134 voti a favore e 67 contrari Hichem Mechichi è il nuovo Capo del Governo della Tunisia. L’ex Ministro degli Interni ha ricevuto il via libera a formare il nuovo Esecutivo dal Parlamento, grazie a 134 voti favorevoli e 67 contrari. Il Governo sarà composto prevalentemente da tecnici, funzionari, accademici e personalità provenienti dalle aziende private e dovrà misurarsi con una pesante crisi economica e politica. Mechichi, giurista 46enne, è ritenuto un uomo molto vicino al Presidente Kais Saied e nel suo discorso in ... Leggi su zon

