Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore ad interim. Poi tornerà Mimun (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tg5 Mauro Crippa è il nuovo direttore del Tg5. Ma solo per ora. I telespettatori lo hanno appreso leggendo la grafica che appare in sovrimpressione al termine del notiziario stesso: in essa non è più riportato il nome di Clemente Mimun – che ricopriva l’incarico dal 2007 – bensì quello del direttore Generale dell’Informazione Mediaset. L’avvicendamento in realtà non nasconde nessun cambiamento brusco o inaspettato, ma è la conseguenza puramente formale di una precisa contingenza. A quanto si apprende, infatti, con l’inizio del mese di settembre Clemente Mimun è andato in pensione e il suo ruolo è stato affidato ad interim a Mauro ... Leggi su davidemaggio

