Sorteggio calendario Serie A 2020/2021: data, orario e tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutto pronto per il Sorteggio del calendario della Serie A 2020/2021. La nuova stagione del massimo campionato italiano è alle porte e prenderà ufficialmente il via sabato 19 settembre, ma la composizione del calendario è già il primo atto formale che darà il via alla nuova annata di Serie A. Una sola cosa è certa: nel weekend del 19 e 20 settembre non scenderanno in campo Inter e Atalanta, dato che la prima partita di campionato di entrambe le squadre è stata infatti posticipata. L’appuntamento è fissato per le ore 12.00 di mercoledì 2 settembre e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della Serie A e in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport ... Leggi su sportface

