Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19 – E’ attualmente in isolamento ed è asintomatico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi, fondatore e rappresentante del partito Forza Italia è risultato positivo al coronavirus: l’ultimo tampone ha dato questo esito, dopo il doppio test effettuato all’ex Presidente del Consiglio effettuato lo scorso 25 agosto, dopo il soggiorno in Sardegna, quando è stata rilevata la positività di Flavio Briatore, anch’egli presente sull’isola. asintomatico La positività al Covid-19 è stata annunciata da lui stesso durante un collegamento con il Movimento azzurro donne, dove ha annunciato: “Mi è successo anche questo, ma continuo la campagna elettorale con le limitazioni imposte dalla mia positività“. Il dottor Alberto Zangrillo, suo fedele medico da molti anni ha rilevato che Berlusconi ... Leggi su giornal

