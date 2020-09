Scuola: in Basilicata si comincerà il 24 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - POTENZA, 02 SET - In Basilicata il prossimo anno scolastico comincerà il 24 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi, centrodestra,, al termine ... Leggi su corrieredellosport

withoutnjall : la scuola in basilicata inizia il 24 quindi ho altri 22 giorni per fare tutto quello che non ho fatto in tre mesi - Trmtv : Scuola, in Basilicata la campanella suonerà il 24 settembre - TgrRai : #Scuola #Basilicata, lezioni al via il 24 settembre. Lo conferma il presidente Vito Bardi dopo l'incontro con i sin… - iconanews : Scuola: in Basilicata si comincerà il 24 settembre - solounastella : RT @LaGazzettaWeb: Scuola, è ufficiale: anche in Basilicata si parte il 24 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Basilicata Scuola. Il M5S Basilicata:"Studenti lucani a piedi. La Regione non riesce a garantire la riapertura" ondanews Scuola, è ufficiale: anche in Basilicata si parte il 24 settembre

In Basilicata il prossimo anno scolastico comincerà il 24 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), al termine di un incontro avuto ...

Scuola: in Basilicata si comincerà il 24 settembre

(ANSA) - POTENZA, 02 SET - In Basilicata il prossimo anno scolastico comincerà il 24 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), al termine ...

In Basilicata il prossimo anno scolastico comincerà il 24 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), al termine di un incontro avuto ...(ANSA) - POTENZA, 02 SET - In Basilicata il prossimo anno scolastico comincerà il 24 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), al termine ...