Regione Piemonte: “Ok all’apertura dell’Allianz Stadium” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo l’Abruzzo che aveva autorizzato l’apertura degli stadi ai in vista del ritiro del ritiro del Napoli, il Piemonte è la seconda Regione a puntare sul ritorno dei tifosi “Ho appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione per la riapertura dell’Allianz Stadium ai tifosi”. Ha detto il presidente del Piemonte Alberto Cirio all’inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, realizzata da Regione e Arpa col contributo di Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo. Aggiungendo che presto faranno lo stesso con gli altri sport ed eventi L'articolo Regione Piemonte: “Ok all’apertura dell’Allianz Stadium” ... Leggi su ilnapolista

salidaparallela : RT @ToniSonia: Piemonte, la Lega propone di uccidere i lupi: 'Emergenza fuori controllo' Esistono le campagne di sterilizzazione cialtroni… - suzilleri : RT @sportface2016: +++#Juventus, la Regione #Piemonte invia documento al #Cts: 'Riaprire l'Allianz Stadium già dal 20 settembre con la #Sam… - FMCROfficial : RT @SkyTG24: Coronavirus Piemonte, Regione chiede di riaprire stadio della Juventus - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus Piemonte, Regione chiede di riaprire stadio della Juventus - TuttoMercatoWeb : La Regione Piemonte chiede normalità: 'Riaprire lo stadio della Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Piemonte Voucher vacanze: prenotazioni prorogate al 31 dicembre 2020 | Regione Piemonte | Piemonteinforma Regione Piemonte Svimez: Pil dell’Umbria -11,1% nel 2020. È tra regioni più colpite

Il Pil dell’Umbria nel 2020 crollerà dell’11,1%, tra le regioni più colpite a seguito dell’emergenza Coronavirus. Lo rivela l’ultimo report dello Svimez, l’associazione per lo sviluppo del mezzogiorno ...

Bonus Pendolari per gli abbonamenti ferroviari piemontesi, richieste possibili entro il 31 ottobre

C’è tempo fino a fine ottobre per richiedere il ‘Bonus Pendolari’ previsto dalla Regione Piemonte a favore degli abbonamenti ferroviari regionali annuali e plurimensili con validità di almeno un mese ...

Il Pil dell’Umbria nel 2020 crollerà dell’11,1%, tra le regioni più colpite a seguito dell’emergenza Coronavirus. Lo rivela l’ultimo report dello Svimez, l’associazione per lo sviluppo del mezzogiorno ...C’è tempo fino a fine ottobre per richiedere il ‘Bonus Pendolari’ previsto dalla Regione Piemonte a favore degli abbonamenti ferroviari regionali annuali e plurimensili con validità di almeno un mese ...