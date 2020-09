Philippe Daverio, quando diceva: "L'italia fa di tutto per essere brutta" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte e popolare divulgatore. Da sempre impegnato nella conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, così parlava Daverio nel 2015 in un evento a Udine: "italia fa di tutto per essere brutta con il disimpegno quotidiano". Malato da tempo, se ne è andato questa notte all'istituto dei Tumori di Milano. Nel video (di seguito e a questo link) a un evento del 2015 a Udine. Leggi su iltempo

