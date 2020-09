Paura a Ostia, uomo disperato tenta di buttarsi dal cavalcavia: salvato in extremis da un militare in congedo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Paura a Ostia dove nel pomeriggio di ieri un uomo ha tentatori suicidarsi lanciandosi dal cavalcavia pedonale della Stazione Lido Nord. L’uomo, disperato per aver perso il lavoro, era sul punto di buttarsi quando è stato salvato in extremis da un finanziere in congedo. I fatti I fatti risalgono alle 16.40 di ieri pomeriggio. L’uomo, in forte stato di agitazione, aveva deciso di farla finita e si è arrampicato sul parapetto del ponte pedonale della Stazione Lido Nord. Subito i passanti hanno allertato le forze dell’ordine e in breve tempo sono giunte sul posto una pattuglia dei Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

