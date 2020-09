Messi Barcellona, Bartomeu non cambia idea: la Pulce resta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Messi Barcellona: il presidente Josep Maria Bartomeu ribadisce la chiara volontà di trattenere l’attaccante argentino Il Barcellona mantiene la linea dura e non cambia idea: Lionel Messi resterà in blaugrana fino al termine del contratto, che scadrà nel 2021. Questa la volontà del presidente Josep Maria Bartomeu, ribadita durante l’incontro appena concluso con il padre del fuoriclasse argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

