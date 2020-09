La Brexit non risolve nulla: 409 migranti approdano sulle coste inglesi (Di mercoledì 2 settembre 2020) A quanto pare la Brexit non è servita a escludere la Gran Bretagna dall'emergenza migranti: ben 409 persone, a bordo di 27 piccole imbarcazioni, hanno varcato nelle ultime 24 ore la Manica per ... Leggi su globalist

ilfoglio_it : Alla vigilia dell’ottavo round di negoziati per il divorzio inglese dall’Ue, il capo-negoziatore europeo Barnier ap… - gabri1903 : RT @globalistIT: La Brexit non risolve nulla: 409 migranti approdano sulle coste inglesi - globalistIT : La Brexit non risolve nulla: 409 migranti approdano sulle coste inglesi - ChiaraAbrescia : RT @davcarretta: Brexit: Michel Barnier dice che non è nell’interesse di lungo periodo dell’Ue concedere uno status speciale al Regno Unito… - Angela3v999 : RT @eunewsit: #Brexit, @MichelBarnier : “Vogliamo un accordo, ma non a ogni costo. Dobbiamo proteggere il Mercato Unico”. A 4 mesi dalla sc… -