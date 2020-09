Incredibile negli USA, uomo con zaino a razzo ‘sfiora’ aerei di linea a 1.000 metri: aperta un’inchiesta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha dell’Incredibile quanto successo nei cieli di Los Angeles. I piloti delle compagnie aeree JetBlue e American Airlines hanno segnalato alla torre di controllo dell’Aeroporto internazionale di Los Angeles che un uomo munito di zaino-jet (‘jet pack’) ha ‘sfiorato‘ a grande velocita’ domenica scorsa almeno due aerei di linea a circa 3.000 piedi (915 metri) di altitudine. L’uomo, che non e’ stato ancora identificato, sarebbe passato a meno di 300 metri dagli aerei. L’episodio è avvenuto domenica 31 agosto. Numerosi media americani hanno pubblicato le registrazioni delle conversazioni tra i piloti e la torre di controllo. “Torre – dice il pilota del volo ... Leggi su meteoweb.eu

