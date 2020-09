Immobile: «La Scarpa d’Oro è uno stimolo in più per fare bene in azzurro» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: queste le parole dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: queste le parole dell’attaccante della Lazio. Scarpa D’ORO – «La Scarpa d’oro è un traguardo molto importante, è stata un’enorme soddisfazione vincere un trofeo così ambito avendo la meglio su avversari molto forti. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e arrivo qui con molta autostima, sale la voglia di fare bene anche con l’Italia. Tutti si aspettano tanto da me, che ripeta quello che ho fatto con il club». EUROPEO – «Devo cercare di arrivare nel migliore dei modi all’Europeo, sarà un anno ... Leggi su calcionews24

