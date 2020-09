Il day Time di Canale 5 riparte il 7 settembre 2020: assenti Forum e Striscia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si riparte anche in casa Mediaset in vista della nuova stagione televisiva, dopo l’ultima chiusa in modo abbastanza anomalo! E’ il 7 settembre la data della grande ripartenza, anche per Canale 5 che si prepara ad accendere il day Time. Ci saranno delle piccole novità per quello che riguarda studi e pubblico, in attesa di capire come comportarsi per rispettare al meglio le norme anti covid 19. Quasi tutti i programmi riprenderanno il 7 settembre, anche Uomini e Donne che invece sarebbe dovuto partire più tardi. Solo due assenze per il momento, quella di Forum e quella di Striscia la notizia. Vediamo nel dettaglio orari e titoli. IL DAY Time DI Canale 5 SI RIACCENDE DAL 7 ... Leggi su ultimenotizieflash

