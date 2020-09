Highlights Tiafoe-Seppi, primo turno Us Open 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Andreas Seppi e Frances Tiafoe, valido per il primo turno degli Us Open 2020. L’azzurro è partito bene andando a vincere il primo set, salvo poi subire il gioco dello statunitense nei successivi due set. Grande battaglia invece nella quarta frazione, che chiude il match a favore di Tiafoe, terminando il percorso di Seppi nel torneo (4-6 6-3 6-4 7-5). In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

