Decurtati gli stipendi dei dipendenti del Comune, Usb chiede maggiore confronto al Comune di Lanciano (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'Dopo il Covid il Comune di Lanciano decurta lo stipendio ai dipendenti' 21 giugno 2020 Dopo aver denunciato, lo scorso giugno , la decurtazione degli stipendi per i dipendenti del Comune di Lanciano, ... Leggi su chietitoday

Ultime Notizie dalla rete : Decurtati gli

ChietiToday

"In molti nelle scorse settimane mi avete segnalato che il bonus per i collaboratori sportivi era stato decurtato per i tutor del progetto 'Sport di Classe'. Insieme al Dipartimento per lo Sport abbia ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - "In molti nelle scorse settimane mi avete segnalato che il bonus per i collaboratori sportivi era stato decurtato per i tutor del progetto 'Sport di Classe'. Insieme al Diparti ...