Chelsea, Lampard si affida a Thiago Silva: “Ci mancava un leader come lui. Sappiamo di cosa è capace” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Settimane caldissime in casa Chelsea, assoluta protagonista del calciomercato. Sorride Frank Lampard che avrà a disposizione una rosa di assoluto spessore. Giovani talentuosi ma anche calciatori esperti come Thiago Silva, fresco arrivato dopo l'esperienza al Psg. Ed è proprio del difensore brasiliano che il tecnico ha parlato ai canali ufficiali dei blues.Lampard: "Thiago Silva, il leader che cercavamo""Conosco molto bene Thiago Silva. Esattamente come tutti gli altri. Thiago porterà esperienza, gioca ancora ai massimi livelli, come si è visto nella finale di Champions League e nelle partite ha disputato per tutta la ... Leggi su itasportpress

KANTE – Diverso è il discorso del centrocampista francese, non più centrale nel progetto di Lampard ma non ai margini al Chelsea come Vidal a Barcellona. A riportarlo è Tuttosport che chiarisce come, ...

