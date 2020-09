Cambogia, morto il torturatore Kaing Guek Eav (Di mercoledì 2 settembre 2020) Leader dei Khmer rossi, Kaing Guek Eav in Cambogia è stato accusato di efferati crimini che hanno portato alla morte di più di un milione di persone E’ morto all’età di 77 anni, Kaing Guek Eav anche conosciuto come “compagno Duch”: in Cambogia egli si è macchiato di orrendi crimini contro l’umanità che, tra il 1975 e il 1979 nei campi di sterminio della Cambogia, hanno portato alla morte di più di un milione di persone. Da capo della sicurezza di Pol Pot, e mentre gestiva la terribile prigione nell’ex scuola di Toul Sleng di Phnom Pehn, Kaing Guek Eav aveva supervisionato l’omicidio di massa di 16 mila Cambogiani. Per i ... Leggi su zon

