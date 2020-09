Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe abbassato le pretese per cedere Arkadiusz Milik alla Roma (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’asse di mercato Roma-Napoli è uno dei più caldi di questa estate. Lo confermano anche le indiscrezioni riportate dal giornalista Rai Ciro Venerato, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Può essere la settimana giusta per chiudere il cerchio per lo scambio tra Milik e Under. Ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e Roma. Il club di De Laurentiis ha abbassato le richieste, ora la richiesta è di 15 milioni più bonus (e non più 20) per Under come unica contropartita, 10 più bonus l’offerta della Roma. Le notizie provenienti da Torino hanno messo fretta a Roma e Napoli, c’è ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli | Gli aggiornamenti su Papastathopoulos, obiettivo per la difesa - Gazzetta_it : Napoli, il mercato entra nel vivo. La partenza di Koulibaly vale 70 milioni - DiMarzio : ??Il #Pisa sfida la #Cremonese per #Gaetano del #Napoli ??#Calciomercato #SerieB ??Tutte le trattative LIVE - espodieg : #Suarez alla #Juventus Si, vabbè, ma quanto costa, e sopratutto, di tasse cosa paga? #soccer #calciomercato… - cmdotcom : #Napoli, #DeLaurentiis sul calendario #SerieA 2020/21: 'Eliminate diatribe del passato. #Juve alla terza? Non è un… -