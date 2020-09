Banche, domande di moratoria superano 300 miliardi (Di mercoledì 2 settembre 2020) superano i 300 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie su prestiti e oltrepassano quota 74,7 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso “Garanzia Italia” di Sace sono state concesse garanzie per 12,9 miliardi di euro, su 468 richieste ricevute. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

