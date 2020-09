Bale: “Il Real Madrid sta complicando le cose. Voglio ancora giocare a calcio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gareth Bale, stella del Real Madrid, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport UK dal ritiro del Galles. Queste le parole del gallese: “Futuro? Dipende sempre dal club. Vedremo cosa succederà adesso, c’è tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno altre. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all’ultimo secondo. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club non lo ha permesso. Voglio giocare ancora a calcio, sono motivato. Il club ha il controllo di tutto, dipende da loro anche se stanno complicando le cose. Ho un contratto, tutto quello ... Leggi su alfredopedulla

