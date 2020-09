Al via la vendemmia per la denominazione Conegliano Valdobbiadene (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di vendemmia per la denominazione Conegliano Valdobbiadene, dove le indagini svolte in campo dai tecnici incaricati dal Consorzio fanno intendere che nonostante le difficoltà di questo 2020 la natura ha seguito il suo corso e la qualità nel calice sarà assicurata. “Il lavoro in vigneto – commenta Innocente Nardi, Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg – si è svolto in questi mesi in modo regolare, compatibilmente con le restrizioni e con le nuove norme emanate per la gestione dell’emergenza Covid 19. In un anno come questo l’impegno dei viticoltori è stato ancora più intenso per garantire la consueta cura dei vigneti e poi la qualità finale del ... Leggi su winemag

AgriculturaIT : Vendemmia in Valpolicella. Effetto Covid, mancano all’appello i raccoglitori bulgari e romeni - oggitreviso : Vendemmia al via: 'Quarantena attiva per i lavoratori stagionali esteri' - ConsulentLavoro : #Lavoro. Con l’avvio della vendemmia è urgente semplificare strumenti per gli stagionali - valeriovaleri48 : #Lavoro. Con l’avvio della vendemmia è urgente semplificare strumenti per gli stagionali - SarahBovini : “Vendemmia, sarà una buona annata. Ora un brand unico per il Piemonte” -

Ultime Notizie dalla rete : via vendemmia Al via la vendemmia per la denominazione Conegliano Valdobbiadene WineMag.it Al via la vendemmia in Alto Adige, nel rispetto norme anti-Covid

Al via in questi giorni in Alto Adige una vendemmia in anticipo di 8-10 giorni rispetto all’annata 2019 con buone prospettive qualitative delle uve. Apripista Chardonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco G ...

Vigneti Aperti, la nuova frontiera dell'enoturismo

Grande riscontro per quella che è stata la rivoluzione dell'enoturismo nel nostro territorio: Vigneti Aperti, iniziativa promossa da Movimento Turismo del Vino Lombardia e che dal mese di giugno sta r ...

Al via in questi giorni in Alto Adige una vendemmia in anticipo di 8-10 giorni rispetto all’annata 2019 con buone prospettive qualitative delle uve. Apripista Chardonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco G ...Grande riscontro per quella che è stata la rivoluzione dell'enoturismo nel nostro territorio: Vigneti Aperti, iniziativa promossa da Movimento Turismo del Vino Lombardia e che dal mese di giugno sta r ...