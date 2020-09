Al via la quarta edizione di La Paganella del Gusto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo il successo degli scorsi anni, torna la quarta edizione de La Paganella del Gusto, kermesse che ha contribuito a consolidare l’immagine dell’Altopiano non solo come destinazione family e outdoor ma anche gourmet, organizzata dagli operatori locali, dal Comune di Andalo e da Andalo Vacanze con il supporto dell’Apt Dolomiti Paganella e della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. L’appuntamento è da lunedì 7 a domenica 20 settembre e il format prevede la possibilità di degustare speciali menù ispirati alle migliori tradizioni locali opportunamente rivisitati in chiave moderna e abbinati a vini del territorio. Il tutto studiato nel segno di una filosofia di recupero di quanto fa da sempre parte dell’anima del territorio, utilizzando ... Leggi su winemag

talentosprecato : RT @BGarattini: “Ghalib Kurdi”, nel Mediterraneo centrale arriva la quarta nave umanitaria di Sea-Eye - BGarattini : “Ghalib Kurdi”, nel Mediterraneo centrale arriva la quarta nave umanitaria di Sea-Eye - Milanistadelusa : RT @ilpoeta15111984: @sabrimaggioni @doluccia16 @NicolaPorro Non vedo più la trasmissione Quarta Repubblica di Porro se non manda via Gene.… - sabrimaggioni : RT @ilpoeta15111984: @sabrimaggioni @doluccia16 @NicolaPorro Non vedo più la trasmissione Quarta Repubblica di Porro se non manda via Gene.… - RainbowSB2016 : RT @cyclingpro: 5 km/ora è differenza tra Slovenia e resto del mondo a @LeTour (ultimi 500 metri, quarta tappa) via @VelonCC -

Ultime Notizie dalla rete : via quarta Al via la quarta edizione di La Paganella del Gusto WineMag.it Serie A, il calendario. Juve partenza in salita, subito Samp, Roma e Napoli. Pirlo contro Conte alla penultima

Si partirà con gli anticipi del 19 settembre: Inter e Atalanta rinvieranno la prima giornata. Juve-Toro alla 10°giornata Il via il 19 settembre con gli anticipi ancora da definire. E sipario il 23 mag ...

US Open 2020, scelti dalla redazione: le partite da non perdere del day 3

Dopo l’ecatombe di tennisti italiani nella prima giornata del torneo, non è rimasto nessun azzurro nella parte alta del tabellone maschile che torna in campo mercoledì 2 settembre per i secondi turni.

Si partirà con gli anticipi del 19 settembre: Inter e Atalanta rinvieranno la prima giornata. Juve-Toro alla 10°giornata Il via il 19 settembre con gli anticipi ancora da definire. E sipario il 23 mag ...Dopo l’ecatombe di tennisti italiani nella prima giornata del torneo, non è rimasto nessun azzurro nella parte alta del tabellone maschile che torna in campo mercoledì 2 settembre per i secondi turni.