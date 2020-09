Vigili del fuoco ancora impegnati al nord, 3mila interventi per maltempo (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle abitazioni e degli edifici pubblici danneggiati dal maltempo che sabato scorso ha interessato gran parte del nord Italia, in modo particolare il Veneto, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, sottolineando in una nota che sono più di 1.000 i soccorsi già effettuati in Veneto, 900 interventi in Lombardia: Vigili del fuoco ancora al lavoro nelle provincie di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Milano. Inoltre, sono stati 1.000 i soccorsi effettuati anche in Friuli Venezia Giulia. Le squadre sono ancora impegnate per alberi abbattuti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Paura in via Pomeria dove il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo. Rotto un muretto e un tubo dell'acquedotto PRATO. Il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura, ...

Indendi in Italia: interventi dei Vigili del Fuoco il 31 agosto

ANCONA – Molti gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Ancona durante il week end appena trascorso. Fra questi segnaliamo che il 29 agosto i Vigili del Fuoco hanno effettuato lo spegnimento ...

