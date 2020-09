Tour de France, sigillo di Roglic nel primo arrivo in salita. Alaphilippe in giallo (Di martedì 1 settembre 2020) La quarta tappa del Tour de France a primoz Roglic. Pogacar e Martin sul podio. Alaphilippe in giallo. ORCIERE-MERLETTE (FRANCIA) – primoz Roglic conquista il successo ella quarta tappa del Tour de France. Lo sloveno è riuscito sulla salita finale a fare la differenza nel finale con il connazionale Pogacar e il Francese Guillaume Martin sul podio odierno. Da segnalare il quinto crono di Julian Alaphilippe che è riuscito a difendere la leadership. Tra i big da segnalare un ritardo di 28″ per Richard Carapaz, secondo capitano della Ineos. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, ventitreesimo, arrivato al traguardo con il ... Leggi su newsmondo

