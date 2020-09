Scuola, Sileri: "Ora la sorveglianza è la fase più importante" (Di martedì 1 settembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri questa mattina è intervenuto a Radio Anch'io per parlare dell'argomento più caldo di queste ore, ossia il ritorno a Scuola. Ha subito spiegato che cosa succede se uno studente viene trovato positivo:"Se uno studente dovesse risultare positivo deve essere isolato, deve fare il tampone e poi si procederà a fare i tamponi a coloro che sono all'interno di quella classe"Poi ha sottolineato come, oltre alla prevenzione, sarà anche importante la sorveglianza:"Noi e anche la stampa ci siamo concentrati su tutto ciò che è la prevenzione cioè la distanza, le mascherine e il lavaggio delle mani, ma la sorveglianza è ora la ... Leggi su blogo

