Regionali, Giani e Ceccardi testa a testa nei sondaggi. E la “rossa” Toscana ora può cadere (Di martedì 1 settembre 2020) Firenze, 1° set – Cresce l’apprensione nel centrosinistra, mentre dalla parte opposta si inizia ad annusare la fattibilità del colpaccio. Alle Regionali del 20-21 settembre, infatti, la «roccaforte rossa» della Toscana, infatti, può cadere. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Winpoll-Cise e pubblicato dal Sole 24 ore, secondo cui Eugenio Giani (Pd) e Susanna Ceccardi (Lega) sono di fatto testa a testa: 43% per il candidato del centrosinistra con la Ceccardi che lo segue a 42,5%. In pratica, a dividere i due contendenti, ci sarebbe solo lo 0,5%. Staccata di molto, c’è invece Irene Galletti, candidata del M5S, data al 8,3%. Le percentuali ... Leggi su ilprimatonazionale

lorepregliasco : Testa a testa alle Regionali in Toscana. E No al 52% in quella regione - sole24ore : Il candidato del centrosinistra è sopra di appena lo 0,5% rispetto all’avversaria di centrodestra. La Regione è orm… - Bulla_Adriano : RT @globalistIT: - cimbolano : Regionali, sorpresa in #Toscana: testa a testa tra Giani e Ceccardi. - domercoli : RT @lorepregliasco: Testa a testa alle Regionali in Toscana. E No al 52% in quella regione -