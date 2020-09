Referendum: Crimi, 'taglio parlamentari non è utopia ma possibile realtà' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il 12 settembre sarà il #VotaSìDay. Con il Referendum del 20 e 21 settembre il #taglioDeiparlamentari può finalmente diventare realtà. Ridurre il numero di deputati e senatori da 945 a 600, risparmiare 100 milioni di euro all'anno e rendere il nostro Parlamento più efficiente non è un'utopia, è una realtà possibile. Ma per vederla concretizzarsi dobbiamo fare un ultimo, importante, sforzo". Così su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi. "Siamo riusciti con grande determinazione a portare il Parlamento ad approvare, in un anno, quella riforma di cui si parlava da 40 anni ma che nessuno era riuscito a realizzare. Abbiamo ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Crimi Referendum, Crimi: "I patti li rispettiamo. Sulla legge elettorale siamo disponibili a dare il nostro contributo in qualunque momento" LA NOTIZIA Referendum a Milano, vince il sì? Ecco i partiti e i parlamentari che tremano

Diciannove senatori e 38 deputati in meno. Ecco il conto da pagare per la classe politica della Lombardia se vince il “sì” al referendum sul taglio dei parlamentari. Nella regione più “colpita” dalla ...

Legge elettorale: domani 2 settembre riunione della Commissione Affari Costituzionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Legge elettorale e referendum per la riduzione del numero dei parlamentari ormai, prossimo al voto delle urne del 20 e 21 settembre, sono al centro del dibattito politico. Le pos ...

