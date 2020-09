Migranti, Gasparri: Governo e Ong aprono strada a invasione. Tunisia prende soldi e non ferma partenze (Di martedì 1 settembre 2020) Gasparri: «Il Governo Conte con la sua politica arrendevole, con i finanziamenti alla Tunisia, con le sanatorie della Bellanova, ha aperto la strada a questa nuova offensiva delle sinistre marittime e dei trafficanti nordafricani» Leggi su firenzepost

ROMA – Duro attacco di Maurizio Gasparri a governo italiano e Ong: «Si profilano altri sbarchi di clandestini in massa in Sicilia. Torna anche la Sea Watch, di cui ricordiamo le precedenti performance ...

Roma, 31 ago. (askanews) - "L'Unione Europea non muove un dito per la ripartizione degli immigrati che vengono in Italia e si permette di dettare condizioni alla Sicilia? Ha ragione Musumeci e si devo ...

