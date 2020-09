Metamorphosis - recensione (Di martedì 1 settembre 2020) Metamorphosis è un videogioco indipendente molto particolare, forse non rivoluzionario nelle sue meccaniche base ma che, grazie alla sua forte ispirazione ai romanzi di Franz Kafka, riesce a offrire un'esperienza narrativa molto curata, piena di citazioni e reinterpretazioni che i lettori dell'autore apprezzeranno senza ombra di dubbio. Si tratta a tutti gli effetti di un acuto crossover fra diverse opere di Kafka, principalmente Il Processo, Il Castello e, ovviamente, La Metamorfosi. Buona parte dei personaggi presenti o citati durante la storia hanno gli stessi nomi delle controparti cartacee e vivranno avventure e disavventure molto simili, sapientemente incrociate per creare una storia originale, ancora carica di surrealismo magico e una leggera, ma non troppo, satira sociale.In quanto protagonista dell'omonimo romanzo di Kafka, il personaggio controllato dal ... Leggi su eurogamer

La Metamorfosi di Franz Kafka è uno di quei libri che sicuramente avrete letto anche più di una volta. Io l’ho fatto, ad esempio: prima con l’obbligo scolastico e poi per piacere personale una volta “ ...

Ovid Works è uno studio di sviluppo videoludico indipendente nato a Varsavia, in Polonia, nel 2015. Tutto partì dalla passione per i videogiochi di due amici che volevano avvicinare la narrativa tradi ...

