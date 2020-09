La tecnologia migliora le performance, ma impoverisce l'esperienza (Di martedì 1 settembre 2020) L’ennesima via ferrata inaugurata nell’estate del Covid sulle Dolomiti sollecita una riflessione che comprende ma supera l’impatto ambientale e paesaggistico che queste installazioni hanno sul territorio.Come hanno bene evidenziato le associazioni ambientaliste in un comunicato congiunto, l’infrastrutturazione della montagna con cavi, scale, ponti tibetani, spit, crea antropizzazione in quota e favorisce il “propagarsi di una sommatoria di situazioni che nel tempo andranno a mettere a rischio la biodiversità presente e il paesaggio (nuova viabilità, nuovi punti ristoro o potenziamento degli esistenti)”.Al di là dell’impatto ambientale, è sottovalutato il danno culturale che le ferrate fanno ai frequentatori della montagna su cui, a parole, si dice di voler investire in consapevolezza e autoprotezione.L’invasione ... Leggi su huffingtonpost

