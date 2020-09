Jacob Blake, preso a colpi di pistola dalla polizia (Di martedì 1 settembre 2020) Domenica scorsa Rusten Sheskey, un poliziotto in servizio a Kenosha, Wisconsin, ha scaricato sette proiettili sulla schiena del 29enne afroamericano Jacob Blake mentre quest'ultimo si accingeva a salire sulla sua auto. di Amy Goodman Quest'articolo è disponibile anche in: Inglese, Spagnolo (Foto di Democracy Now!) Nel veicolo c'erano i tre figli di Blake, di 3, 5 e 8 anni. Sebbene l'uomo sia sopravvissuto, un video di quanto accaduto, che ricorda l'omicidio di George Floyd a (...) - Mondo / USA, polizia, Razzismo, Repressione, , Black Lives Matter Leggi su feedproxy.google

trash_italiano : Sono sconvolto. Lui è Jacob Blake. Diverse ore fa gli hanno sparato 8 colpi di pistola, davanti ai suoi figli. La s… - LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - chetempochefa : «Jacob Blake negli USA è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola sparati da agenti di polizia, davanti… - roberta_fasani : Jacob Blake, manifestanti «Black Lives Matter» accerchiano i clienti bianchi di un locale - roberta_fasani : Jacob Blake ha violentato sua nipote, GoFundMe gli permette di raccogliere milioni. -