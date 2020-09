Il Covid ci ha fatto riflettere su salute e ambiente. Quando cominceremo a parlare di lavoro? (Di martedì 1 settembre 2020) Il Covid ha imposto una seria riflessione su tanti temi di fondo: dalla salute, all’equilibrio ambientale, dalla conciliazione tra libertà individuale e sicurezza collettiva, ai modelli economici e politici.Poco spazio ha avuto un fattore cruciale: la remunerazione e valorizzazione del lavoro. La foto dell’infermiera crollata per la stanchezza ha fatto il giro del mondo. Un’infermiera guadagna qualche migliaio di euro scarsi al mese.Sui mercati finanziari una cifra che si raccoglie in centesimi, a volte millesimi di secondi. A pochi giorni dall’apertura delle scuole Quando il lavoro dell’insegnante è al centro della scena. Pagati molto meno della media europea, spesso dimenticati, nelle loro mani c’è la strategica ... Leggi su huffingtonpost

"Abbiamo davanti tempi delicati, dobbiamo stringere i denti. Ancora una settimana e poi avremo risolto il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita a ...

Il Deputato nazionale M5s Giorgio Trizzino, medico ed ex direttore sanitario dell’Ospedale Giovanni Di Cristina di Palermo, esprime il proprio parere e traccia delle previsioni in merito alla diffusio ...

