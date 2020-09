Florida, uccide a martellate due bambini di 12 e 14 anni (Di martedì 1 settembre 2020) Negli Stati Uniti, a Melrose, un uomo di trent’anni ha ucciso a martellate due bambini di 12 e 14 anni. Erano i nipoti della sua compagna A Melrose, in Florida, lo scorso 26 agosto un trentenne americano, Mark Wilson Jr., è stato arrestato per un duplice omicidio. L’uomo ha ucciso a martellate i nipoti minorenni della compagna. I … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Terrore in Florida: un uomo uccide a martellate i nipoti della compagna appena conosciuti. Un uomo di 30 anni, Mark Wilson, ha ucciso a martellate i nipoti della compagna, due ragazzi di 12 e 14 anni.Uccide due bambini di 12 e 14 anni approfittando del fatto che i genitori dei piccoli lo avessero invitato per far conoscere ai loro figli il nuovo compagno della zia: è quanto accaduto a Melrose, in ...