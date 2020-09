DS 7 Crossback allestimento Prestige (Di martedì 1 settembre 2020) Grazie all’ultimo livello di allestimento Prestige, DS 7 Crossback diventa ancora più completa e personalizzabile. Leggi su ecodibergamo

DS 7 Crossback Prestige è il nuovo top di gamma per il SUV del Marchio di lusso di PSA. Più ricco anche dell’allestimento Grand Chic. Rispetto al quale offre in più: Cerchi in lega 19” Roma Ispirazion ...La DS 7 Crossback propone un nuovo allestimento top di gamma, denominato Prestige. Una versione dedicata al lusso, con un equipaggiamento molto ricco e ancor più importante rispetto al Grand Chic. È d ...