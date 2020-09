DayDreamer, anticipazioni oggi 1 settembre: il segreto di Can e Sanem (Di martedì 1 settembre 2020) anticipazioni della puntata di oggi martedì 1° settembre di DayDreamer: il segreto di Can e Sanem e “l’incubo” della Aydin DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40 dal lunedì al venerdì: la trama delle puntata di oggi: Can e Sanem passano la notte insieme dopo che hanno trascorso quasi tutta la notte chiusi in un ascensore. Il sonno della Aydin è alquanto agitato e viene tormentataArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 7 settembre 2020 (prima serata) - Daydreamer – Le ali del sogno, le tra… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 31 agosto 2020 - periodicodaily : Day Dreamer soap Turca: anticipazioni martedì 1 Settembre #daydreamer #staseraintv #1settembre - infoitcultura : DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 31 agosto 2020 - utente_twitta : Anticipazioni episodio 55 del 1° settembre 2020 - #DayDreamer #Canale5 -