Dal nodo scuole ai nuovi contagi | il modello francese è in difficoltà

Fino a qualche giorno fa la Spagna era considerata il "peggior Paese d'Europa" nella lotta contro il coronavirus. Oggi, nell'occhio del ciclone, è finita anche la Francia. I numeri dei nuovi casi giornalieri fatti registrare da Parigi iniziano a essere preoccupanti: +5.413 in data 30 agosto, +5.453 il 29 e addirittura +7.379 il 28.

Nodo di San Benigno, il cantiere riparte (stavolta sul serio): tre anni di lavori per la nuova viabilità

Air Italy, Ministero del Lavoro convoca azienda e sindacati

(Teleborsa) - Gli aspetti occupazionali della vertenza Air Italy verranno discussi domani in una riunione in videoconferenza convocata dal ministero del Lavoro alle 14,30 alla presenza, oltre all'azie ...

Il liceo Umberto dimezzato: "Non possiamo ospitare più di 500 persone per volta"

Per capire nel concreto cosa significhi il rompicapo del ritorno a scuola, basta raggiungere via Parlatore 26, liceo classico Umberto I. Nell'atrio Santo Bonfardeci, che della scuola è il bidello/port ...

