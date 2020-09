Champions League, ecco i sorteggi dei playoff (Di martedì 1 settembre 2020) Sono state sorteggiate a Nyon le dodici squadre che prenderanno parte ai playoff di Champions League 2002/2021. Di seguito gli accoppiamenti delle gare che si giocheranno con la formula andata-ritorno, 22-23 e 29-30 settembre. Le vincenti avanzeranno alla fase a gironi, mentre le perdenti andranno alla fase a gironi di Europa League. Percorso Campioni: Slavia Praha (CZE) – Young Boys (SUI) o Midtjylland (DEN) Maccabi Tel-Aviv o Dinamo Brest (BLR) – Salzburg (AUT) Olympiacos (GRE) – Crvena zvezda (SRB) o Omonia (CYP) Qarabağ (AZE) o Molde (NOR) – GNK Dinamo (CRO) o Ferencváros (HUN) Percorso Piazzate: Krasnodar (RUS) – Benfica (POR) o PAOK (GRE) Gent (BEL) o Rapid Wien (AUT) – Dynamo Kyiv (UKR) o AZ Alkmaar (NED) L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Sorteggio terzo turno di qualificazione UEFA Champions League UEFA.com Calciomercato Cagliari, interesse per Fazio

Il Cagliari è alla ricerca di un centrale difensivo da regalare a Di Francesco, il nuovo nome sul taccuino della società è Federico Fazio Sfumato l’affare Juan Jesus con la Roma – il giocatore ha decl ...

Calciomercato Juventus – Ramsey torna in Inghilterra? Il punto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Aaron Ramsey, classe 1990, centrocampista gallese, è giunto alla Juventus a parametro zero nella scorsa estate di calciomercato una volta svincolatosi dall’Arse ...

