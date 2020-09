Beckham ha chiamato Higuain per convincerlo a giocare nell’Inter Miami (Di martedì 1 settembre 2020) Non è ancora chiaro se il futuro di Gonzalo Higuain sarà in MLS ma l’offerta intanto è arrivata. David Beckham, presidente dell’Inter Miami, ha chiamato l’argentino per convincerlo a giocare nel suo club. L’offerta, stando a quanto riporta TyC Sports, è importante dal punto di vista economico e l’attaccante la valuterà nei prossimi giorni. In ogni caso, prima di procedere ulteriormente, Higuain deve trovare un accordo con la Juventus per risolvere il contratto con i bianconeri, che ha scadenza nel 2021. L'articolo Beckham ha chiamato Higuain per convincerlo a giocare nell’Inter Miami ilNapolista. Leggi su ilnapolista

