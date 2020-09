Attenzione: “Le terapie intensive mostrano i numeri di 2 mesi fa”, il monito del biologo Bucci (Di martedì 1 settembre 2020) “La ‘risposta con ritardo’ delle terapie intensive è iniziata. Sono ancora numeri piccoli, ma la derivata di crescita aumenta; non sottovalutiamo questo segnale. Reagiamo diminuendo il più possibile le occasioni di infezione”. E’ quanto afferma l’affermato docente della ‘Temple University di Filadelfia’, il biologo Enrico Bucci, il quale è tornato a riferire dei suoi studi riguardo l’impatto del coronavirus nel nostro paese. Nello specifico l’esperto ha mostrato un grafico che riassume l’andamento dei ricoveri nelle terapie intensive italiane negli ultimi 2 mesi dell’epidemia di Covid-19. Bucci: “Siamo tornati ai valori di fine ... Leggi su italiasera

vitocrimi : Domani scatta l’abolizione del #superticket per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici. È il risultat… - Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray e la scarsa attenzione, qui in Occidente, per le donne che combattono per lo stato di… - chetempochefa : “Le cose di cui sono veramente fiero sono quelle legate all'aver aiutato qualcuno. Quando faccio qualcosa riceve p… - PulvirentiSarah : @lptboml @LunaticaLuna0 @flayawa @lauraboldrini @LiaQuartapelle Ti invito ad ascoltare con attenzione il discorso d… - falconeconcezio : RT @vitocrimi: Domani scatta l’abolizione del #superticket per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici. È il risultato della b… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione “Le Omotransfobia, Salvini: «Per il Pd è una legge fondamentale: stanno fuori di testa GayNews