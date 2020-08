Xbox Series X vince il premio 'tecnologia più desiderata' alla Gamescom. PS5? Non pervenuta (Di lunedì 31 agosto 2020) Al termine dell'evento, la Gamescom ha pubblicato un elenco di premi per varie categorie, tra cui quello per la "tecnologia più desiderata", che è andato a Xbox Series X. Un premio notevole, se non fosse per la bizzarra lista di candidati.L'elenco comprendeva Intellivision Amico, xCloud tramite Game Pass e Xbox Series X, con il premio che è andato alla console. Ovviamente molti giocatori sono rimasti sorpresi da questa lista di candidati, cogliendo l'occasione per lasciare critiche sull'account Twitter ufficiale. PlayStation 5 non è stata proprio presa in considerazione a questo giro.Tra gli altri vincitori troviamo Little Nightmares II che ha vinto il premio ... Leggi su eurogamer

