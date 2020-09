Test al rientro per 4 mila dipendenti Asl. «Controlli a tutela di colleghi e pazienti» (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo il personale della scuola e i turisti provenienti dai Paesi a massimo rischio, un nuovo screening Il tampone rapido da ieri su base volontaria. Chi si rifiuta deve indossare in servizio la mascherina Ffp2 Leggi su ilsecoloxix

shesgolden22 : Per tutto il personale scolastico sarà gratuito il test sierologico, da effettuare prima del rientro a scuola. Mi a… - SiciliaTV : “Quest’anno la prima prova è la sicurezza!”. È questo il messaggio della campagna di comunicazione dedicata ai test… - OssimoroJu29ro : RT @Alessio_Ram: Notizia positiva: il risultato del test pronto in 48 ore Notizia negativa: nessuno che lo comunica all'interessato L'Itali… - radiolombardia : #MilanoCovidFree, test gratuiti dalle aziende per il rientro al lavoro - - 539th : Questa è una buona idea. #benecosì -

Ultime Notizie dalla rete : Test rientro

Il Secolo XIX

Il rientro a scuola a settembre sta davvero diventando un caso. Sembra che nessuno sappia davvero come si possa tornare in classe in sicurezza, si discute e si litiga, ma non si arriva a nessuna soluz ...La giovane si era sottoposta al test in Lombardia dopo essere rientrata dalla Spagna, ma non avrebbe giocato nessuna delle partite in programma. Al torneo hanno partecipato 103 coppie. 'Abbiamo fatto ...