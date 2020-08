Taranto, Arcelormittal: altro infortunio sfiorato (Di lunedì 31 agosto 2020) Taranto; 'Assoluta, gravissima mancanza di manutenzioni nell'acciaieria 2', l'unica rimasta in funzione nel siderurgico Arcelormittal di Taranto dopo lo stop, da marzo, dell'acciaieria 1, viene ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TARANTO; «Assoluta, gravissima mancanza di manutenzioni nell’acciaieria 2», l’unica rimasta in funzione nel siderurgico ArcelorMittal di Taranto dopo lo stop, da marzo, dell’acciaieria 1, viene denunc ...Sal di nuovo la tensione nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Fim, Fiom e Uilm, dopo aver presentato un esposto a Inps e Ispettorato del Lavoro contro la decisione di ArcelorMittal di ridurre il per ...