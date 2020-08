Sofia Richie, ventiduesimo compleanno senza Scott Disick (Di lunedì 31 agosto 2020) Sofia Richie ha festeggiato lo scorso 25 agosto il suo compleanno, 22 anni. Accanto a lei però non c’era il suo fidanzato da tre anni Scott Disick, ex di Kourtney Kardashian, visto che si sono appena lasciati. La ragazza però nelle foto del birthday party non sembra affatto triste: con le amiche ha spento le candeline di una torta personalizzata, come oggi va tanto di moda a Hollywood. Ha appena compiuto 22 anni la figlia di Lionel Richie e sorella di Nicole Richie. Lei è Sofia, splendida ragazza bionda e curvilinea che tra i suoi flirt giovanili annovera anche quello con Justin Bieber. Da tre anni era fidanzata con Scott Disick, il padre dei tre figli di Kourtney Kardashian. ... Leggi su velvetgossip

FamousFemales : Sofia Richie - sssselenalllove : Sofia Richie???? ??????8?29? in Malibu?????? @sofiarichie - keepfaithbaby : RT @Fashionismo: Meus looks favoritos do #vmas: Sofia Carson de Giambatistta Valli, Nicole Richie de Cong Tri, Miley Cyrus de Mugler e Riha… - SweetAnette96 : RT @usweekly: Sofia Richie is a bikini pro! ?? - usweekly : Sofia Richie is a bikini pro! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Richie Scott Disick e Sofia Richie: da pausa di riflessione a rottura definitiva Velvet Gossip Olivia Paladino più "imitata" di JLo: è lei la top influencer dell'estate

È Olivia, la caompagna del premier Giuseppe Conte, la infuencer più seguita dell'estate 2020. Il suo costume intero azzurro, pubblicato nelle foto esclusive del settimanale "Diva&Donna", è infatti sec ...

Olivia Paladino top influencer, boom di ricerche per il costume azzurro della compagna di Giuseppe Conte

Il costume intero con logo ha spopolato grazie a Jennifer Lopez, anche se il bikini in questa strana estate 2020 è tornato a prevalere sul collega a un pezzo. Duro a morire l'animalier, grazie all'"en ...

È Olivia, la caompagna del premier Giuseppe Conte, la infuencer più seguita dell'estate 2020. Il suo costume intero azzurro, pubblicato nelle foto esclusive del settimanale "Diva&Donna", è infatti sec ...Il costume intero con logo ha spopolato grazie a Jennifer Lopez, anche se il bikini in questa strana estate 2020 è tornato a prevalere sul collega a un pezzo. Duro a morire l'animalier, grazie all'"en ...