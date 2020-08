Roccapiemonte, il sindaco proroga ordinanza su rientri da estero e altre regioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoccapiemonte (Sa) – Il sindaco Carmine Pagano, considerato il costante aumento di contagi da Covid 19 degli ultimi giorni, ha ritenuto emettere nuova ordinanza sindacale con la quale dispone fino al prossimo 30 settembre 2020, e comunque fino a cessazione dell’emergenza sanitaria in corso, l’obbligo per tutti coloro che faranno rientro a Roccapiemonte da una Regione italiana diversa dalla Campania e/o da paesi esteri (salvo per coloro i quali vi accederanno per motivi di lavoro e quindi per un tempo limitato nell’arco della medesima giornata) e ferme restando le disposizioni normative sovraordinate, in particolare regionali, per chi effettua rientri dall’estero o da regioni focolaio, di SEGNALARE la propria ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roccapiemonte sindaco Roccapiemonte, il sindaco proroga ordinanza su rientri da estero e altre regioni anteprima24.it Roccapiemonte: aperto conto corrente per difendere l’acqua pubblica

Tutti i cittadini di Roccapiemonte, d’ora in avanti, possono fornire un contributo sempre più concreto per difendere l’acqua pubblica nella propria città. La Giunta Comunale ha infatti deliberato l’ap ...

Roccapiemonte: danno fuoco a fogliame, scattano le sanzioni

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Graziano Lamanna, dopo una brillante operazione di controllo del territorio, hanno eleva ...

Tutti i cittadini di Roccapiemonte, d’ora in avanti, possono fornire un contributo sempre più concreto per difendere l’acqua pubblica nella propria città. La Giunta Comunale ha infatti deliberato l’ap ...Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Graziano Lamanna, dopo una brillante operazione di controllo del territorio, hanno eleva ...