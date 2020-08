Paragone (Italexit): “I truffati dalle banche non hanno visto un Euro” (Di lunedì 31 agosto 2020) Paragone truffati banche. “Di Maio va in giro a dire che hanno dato i soldi ai truffati dalle banche si dovrebbe vergognare perché i truffati dalle banche non hanno preso un centesimo”. Così Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto e neo fondatore di “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. L’ex pentastellato ha parlato anche dell’opinione degli imprenditori sull’uscita dall’Italia dall’Euro e – naturalmente – del governo. >> Sondaggi Italexit, Paragone ago ... Leggi su urbanpost

