Migranti, sbarco sulla spiaggia di Caulonia. Rintracciati in 48. Tra loro anche 3 donne e 5 bambini (Di lunedì 31 agosto 2020) La segnalazione da parte di alcuni automobilisti sulla Statale 106. Fermato il presunto scafista, un ventenne con passaporto ucraino

matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - LegaSalvini : LAMPEDUSA, ABITANTI PROTESTANO DURANTE LO SBARCO DEI MIGRANTI - _mrbyte : VIDEO. Nuovo sbarco di migranti, in 67 arrivano col gommone in spiaggia a Punta delle Formiche - mx1282 : RT @claudio_2022: Maxi sbarco di migranti a Lampedusa. L’isola prepara lo sciopero generale -

(ANSA) - CAULONIA, 31 AGO - Quarantotto migranti di origine siriana, iraniana e afghana tra cui tre donne e cinque bambini, approdati a bordo di una barca a vela arenatasi sulla spiaggia di Caulonia e ...La decisione è stata presa dal premier Conte e dal ministro Lamorgese per la sorveglianza sanitaria dei migranti in arrivo Per far fronte ai continui sbarchi a Lampedusa, dove l’hotspot è al collasso, ...