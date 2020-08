Meteo: Lombardia, poche nuvole, massime in aumento (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Sulla Lombardia, almeno sino a giovedì, condizioni variabili, con episodi di moderata instabilità, in particolare nella giornata odierna e di mercoledì. Temperature generalmente al di sotto delle medie del periodo sino a metà settimana. Da venerdì condizioni un po' più stabili e temperature massime in sensibile aumento. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino Meteo. Domani, martedì 1 settembre, cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, nubi basse sulle pianure nelle ore più fredde, addensamenti pomeridiani sui rilievi e passaggi di nuvolosità medio alta in serata. Precipitazioni: possibili deboli sporadiche sui rilievi centro-orientali dalle ore pomeridiane, meno probabili altrove. Temperature minime stazionarie o in lieve ... Leggi su liberoquotidiano

Maltempo, pesanti disagi per chi rientra dalle ferie. Autostrada del Brennero chiusa in entrambe le direzioni

Domenica di controesodo caratterizzata dal tempo instabile, che potrà avere riflessi — avverte Viabilità Italia — anche sulla regolarità della circolazione stradale. Dalle ore 7 alle 22 è attivo il di ...

